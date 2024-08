Us Open, Sinner dilaga dopo un primo set di paura, avanti Arnald, fuori Fognini

Jannik Sinner, testa di serie numero 1 del torneo dopo un primo set un po’ in difficoltà, contratto e arrugginito, vince il match contro la statunitense McDonald. Nel secondo set alza di ritmo, è più sciolto e serve meglio con la prima, strappando per ben 3 volte il servizio all’avversario. Gli ultimi 2 set sono un autentico dominio dell’altoatesino, con McDonald improvvisamente calato di colpo. Possiamo dire quasi del tutto assente, sconsolato e senza voglia di lottare nel quarto e ultimo set. Per Sinner adesso ci sarà un altro statunitense che aveva già sfidato qualche settimana fa, Michelsen.

Jannik Sinner [1] b. Mackenzie McDonald 2-6; 6-2; 6-1; 6-2

Ottima prova per Matteo Arnaldi nonché testa di serie numero 30 del torneo che batte l’americano Svajda in 1 ora e 40 minuti. Un netto e secco 3 a 0, con un totale dominio dell’azzurro con ben 12 ace e l’84% di punti vinti con la prima di servizio. Sette i break di Arnaldi nel corso del match con un bel gioco espresso, da vedere nei prossimi incontri con avversari più ostici come se la potrà cavare. Al prossimo turno se la vedrà con Roman Safiullin.

Matteo Arnaldi [30] b. Zachary Svajda 6-3; 6-2; 6-1

Molto male invece l’esordio per Fabio Fognini che perde nettamente per 3 a 0 in poco meno di 2 ore contro il ceco Machac. Primo set combattuto con il 12esimo gioco a decidere l’esito finale, concluso 7-5 per Machac. I successivi 2 set, Fabio è assente con poco gioco e con basse percentuali al servizio. Ha perso 2 volte il servizio in entrambi gli ultimi 2 set. Anche i punti vinti sia con la prima, che con la seconda soprattutto, sono molti meno rispetto all’avversario. Machac adesso attende il vincente tra Moutet e Korda.

Tomas Machac b. Fabio Fognini 7-5; 6-1; 6-3

