US Open, day-4: i risultati del tabellone femminile

[1] I. Swiatek b. [Q] E. Shibahara 6-0 6-1

[25] A. Pavlyuchenkova b. E. Cocciaretto 5-7 6-1 6-2

A. Krueger b. [21] M. Andreeva 6-1 6-4

[16] L. Samsonova b. M. Bouzkova 3-6 7-6(3) 6-3

S. Errani b. C. Dolehide 7-5 7-5

[18] D. Shnaider b. C. Tauson 6-4 6-4

J. Bouzas Maneiro b. [31] K. Boulter 7-5 7-5

[6] J. Pegula b. S. Kenin 7-6(4) 7-5

[Q] J. Ponchet b. [4] E. Rybakina walkover

[WC] C. Wozniacki vs R. Zarazua

[22] B. Haddad Maia b. S. Sorribes Tormo 6-2 6-1

[15] A. Kalinskaya b. A. Bondar 6-2 6-4

K. Muchova b. [WC] N. Osaka 6-3 7-6(5)

A. Potapova b. [Q] V. Lepchenko 6-3 6-4

[30] Y. Putintseva b. Wang Xinyu 6-1 7-6(4)

[5] J. Paolini b. Ka. Pliskova 0-0 ritiro

