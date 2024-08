US Open, day-3: i risultati del tabellone femminile

[Q] E. G. Ruse b. [8] B. Krejcikova 6-4 7-5

[26] P. Badosa b. T. TOwnsend 6-3 7-5

[20] V. Azarenka vs C. Burel

Wang Y. b. D. Parry 6-0 6-4

[13] E. Navarro vs A. Rus

[19] M. Kostyuk b. H. Dart 7-6(10) 6-1

[27] E. Svitolina vs A. Kalinina

T. Maria vs [3] C. Gauff

[7] Zheng Q. b. E. Andreeva 6-7(4) 6-1 6-2

J. Niemeier b. M. Uchijima 6-4 6-0

[24] D. Vekic vs G. Minnen

P. Stearns vs [12] D. Kasatkina

[14] M. Keys b. [Q] M. Joint 6-4 6-0

[33] E. Mertens b. A. Tomljanovic 6-3 6-2

[29] E. Alexandrova vs [WC] I. Jovic

[2] A. Sabalenka b. L. Bronzetti 6-3 6-1

