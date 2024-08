US Open day 2, i risultati del singolare maschile

Primo turno

[1] J. Sinner b. M. McDonald 2-6 6-2 6-1 6-2

A. Michelsen b. [Q] E. Spizzirri 6-1 7-5 6-3

[Q] M. Bellucci b. [WC] S. Wawrinka 6-4 7-6(5) 6-3

C. O’Connell b, [26] N. Jarry 6-4 6-3 4-6 6-3

[24] A. Fils vs [WC] L. Tien 6-4 3-6 6-1 6-2

[Q] G. Diallo b. J. Munar 6-4 3-6 6-3 7-5

M. Purcell b. A. Vukic 7-5 6-4 6-3

[14] T. Paul b. L. Sonego 6-4 6-2 5-7 6-2

T. Kokkinakis b. [11] S. Tsitsipas 7-6/5( 4-6 6-3 7-5

N. Borges b. F. Coria 6-2 6-4 6-1

[WC] T. Schoolkate b. T. Daniel 4-6 4-6 6-4 7-6(6) 6-4

J. Mensik b, [19] F. Auger-Aliassime 6-2 6-4 6-2

[31] F. Cobolli b. J. Duckworth 6-1 4-6 6-4 6-4

Z. Bergs b. P. Kotov 6-3 4-6 6-2 3-6 7-6(7)

F. Marozsan b. [Q] H. Medjedovic 2-6 6-1 3-6 6-1 6-4

[5] D. Medvedev b. D. Lajovic 6-3 3-6 6-3 6-1

[3] C. Alcaraz b. L. Tu 6-2 4-6 6-3 6-1

B. Van DeZandschulp b. D. Shapovalov 6-4 7-5 6-4

F. Diaz Acosta b. H. Gaston 6-1 6-4 6-2

[25] J. Draper b. Z. Zhang 6-3 6-0 4-0 rit.

D. Goffin b. [22] A. Tabilo 7-6(7) 6-1 7-5

A. Mannarino b. B. Coric 7-5 6-2 6-3

T. Machac b. F. Fognini 7-5 6-1 6-3

[16] S. Korda b. C. Moutet 7-6(3) 6-1 6-0

[10] A. de Minaur b. M. Giron 6-3 6-4 5-7 6-4

[Q] O. Virtanen b. [Q] Q. Halys 6-3 6-3 6-7(4) 6-2

M. Navone b. D. Altmaier 1-6 6-2 6-4 6-1

D. Evans b. [23] K. Khachanov 6-7(6( 7-6(2) 7-6(4) 4-6 6-4

[30] M. Arnaldi b. Z. Svajda 6-3 6-2 6-1

R. Safiullin b. [WC] M. Forbes 6-3 7-6(2) 6-2

J. Thompson b. C. Lestienne 6-1 6-3 6-2

[7] H. Hurkacz b. [Q] T. Skatov 6-3 7-6(4) 7-6(3)

