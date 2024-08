US Open, day-1: risultati del tabellone femminile

[8] Barboraa Krejcikova b. [Q] M. Bassols Ribeira 7-6(3) 6-2

E. G. Ruse b. J. Grabher 6-2 6-4

T. Townsend b. M. Trevisan 6-2 7-5

[26] P. Badosa b. V. Golubic 6-0 6-3

[20] V. Azarenka b. [Q] Y. Starodubtseva 3-6 6-1 6-1

C. Burel b. S. Stephens 0-6 7-5 7-5

D. Parry b. Wang Xiyu 7-6(2) 7-5(5)

Wang Y. b. [9] M. Sakkari 6-2 ritiro

[13] E. Navarro b. A. Blinkova 6-1 6-1

A. Rus b. A. Bogdan 6-4 7-5

H. Dart b. C. Paquet 6-1 6-2

[18] M. Kostyuk b. [WC] M. Kessler 6-2 6-3

[27] E. Svitolina b. M. L. Carle 3-6 6-3 6-4

A. Kalinina b. O. Dodin 6-1 3-6 6-1

T. Maria b. [Q] S. Sierra 6-2 6-4

[3] C. Gauff b. V. Gracheva 6-2 6-0

[7] Zheng Q. b. A. Anisimova 4-6 6-4 6-2

E. Andreeva b. Yue Y. 6-3 7-6(7)

Uchijima M. b. T. Korpatsch 3-6 6-3 6-4

J. Niemeier b. [32] D. Yastremska 6-4 6-7(4) 6-4

[24] D. Vekic b. [Q] K. Birrell 6-4 6-4

G. Minnen b. M. Frech 7-5 7-5

P. Stearns b. L. Tsurenko 6-1 7-5

[12] D. Kasatkina b. J. Cristian 6-2 6-4

[14] M. Keys b. K. Siniakova 6-4 6-1

[Q] M. Joint b. L. Siegemund 6-4 7-5

A. Tomljanovic b. [Q] A. Li 6-4 6-4

[33] E. Mertens b. V. Kudermetova 3-6 6-3 6-4

[29] E. Alexandrova b. V. Tomova 6-7(3) 6-0 7-5

[WC] I. Jovic b. M. Linette 6-4 6-3

L. Bronzetti b. L. Sun 6-2 ritiro

[2] A. Sabalenka vs [Q] P. Hon

Dalla stessa categoria