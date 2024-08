US Open day 1, i risultati del singolare maschile

Primo turno

[8] C. Ruud b. [Q] Y. Bu 7-6(2) 6-2 6-2

G. Monfils b. [Q] D. Schwartzman 6-7(2) 6-2 6-2 6-1

R. Carballes Baena b. [Q] J. Choinski 6-2 6-3 5-7 6-7(5) 6-3

J. Shang b. [27] A. Bublik 6-4 3-6 5-7 6-3 6-4

[17] U. Humbert b. T. Monteiro 6-3 6-4 6-4

F. Comesana b. D. Stricker 4-6 6-3 7-6(4) 6-3

M. Berrettini b. A. Ramos 7-6(2) 6-2 6-3

[12] T. Fritz b. C. Ugo Carabelli 7-5 6-1 6-2

B. Nakashima b. [15 ]H. Rune 6-2 6-1 6-4

A. Cazaux b. P. Carreno-Busta 6-1 6-1 6-3

M. Kecmanovic b. Y. Nishioka 7-6(2) 2- 5-7 7-5 1-0 rit.

[18] L. Musetti b. R. Opelka 7-6(3) 1-6 6-1 7-5

[29] F. Cerundolo b. S. Ofner 5-7 6-4 6-4 6-2

T.M. Etcheverry b. G. Mpetshi Perricard 6-4 6-2 6-3

[WC] A. Muller b. A. Walton 3-6 7-6(7) 6-3 6-4

[4] A. Zverev b. [LL] M. Marterer 6-2 6-7(5) 6-3 6-2

[6] A. Rublev b. T. Seyboth Wild 6-3 7-6(3) 7-5

A. Rinderknech b. C. Eubanks 6-4 4-6 3-6 6-3 7-6(8)

[Q] M. Krueger b. [Q] H. Grenier 4-6 6-3 6-4 7-5

[32] J. Lehecka b. M. Fucsovics 1-6 6-4 6-3 3-0 rit.

[21] S. Baez b. L. Darderi 6-4 6-7(3) 6-0 7-6(4)

T. Griekspoor b. S. Nagal 5-1 6-3 7-6(6)

R. Hijikata b. A. Davidovich Fokina 7-6(1) 3-6 6-4 6-3

[9] G. Dimitrov b. [Q] K. Jacquet 6-3 6-4 6-2

[13] B. Shelton vs [WC] D. Thiem 6-4 6-2 6-2

R. Bautista b. L. Nardi 7-5 7-6(3) 7-6(5)

A. Shevchenko b. D. Koepfer 6-3 7-5 5-7 6-2

[20] F. Tiafoe b. A. Kovacevic 6-4 6-3 4-6 7-5

[28] A. Popyrin b. S. Kwon 7-5 6-2 6-3

R. Martinez b. M. Kasnikowski 6-7(6) 6-1 6-2 3-6 7-6(6)

L. Djere b. J.-L. Struff 6-7(7) 6-1 6-7(7) 6-4 6-2

[2] N. Djokovic b. [Q] R. Albot 6-2 6-2 6-4

