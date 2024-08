US Open: Bronzetti senza chance, Sabalenka la travolge

Si ferma al secondo turno il cammino allo US Open di Lucia Bronzetti, che era opposta oggi all’avversaaria probabilmente peggiore da trovare inq uesto momento. Aryna Sabalenka sembra potersi candidare a prima favorita dello Slam newyorchese, col titolo sfuggitole appena dodici mesi fa per mano di Coco Gauff e la sua disfatta nel set decisivo.

La bielorussa, dopo i vari problemi primaverili, sta mettendo insieme ottime prestazioni tra Cincinnati e Flushing Meadows, meritando il ritorno al numero 2 del mondo e nei fatti non essendo nemmeno tagliata fuori per i giochi di numero 1 del mondo a fine stagione visto il rendimento invece un po’ più altalenante fin qui della grande rivale Iga Swiatek.

La tennista di Minsk, recuperata una buona condizione dopo i fastidi al muscolo della spalla destra, ha trovato oggi la settima vittoria consecutiva con un netto 6-3 6-1. Punteggio mai in discussione dal momento in cui Aryna ha preso il largo nel set d’apertura. Per lei i numeri col servizio sono, in generale, ottimi e la grande differenza con Bronzetti era che già a inizio gara Lucia stesse già chiedendo tanto al proprio gioco per restare in scia. Serviva per seconda ed era chiamata a un ritmo a cui lei, ma come lei tantissime altre, fa fatica a resistere. Il peccato in questo caso è che il break decisivo sia giunto quando l’azzurra era avanti 40-15, sul 2-3. Rotti gli indugi, Aryna si è involata gestendo molto bene gli ultimi punti del primo parziale e poi dominando nel secondo.

Il tabellone di Sabalenka vedrà ora la vincente tra Ekaterina Alexandrova e la wild-card di 16 anni Iva Jovic.

Dalla stessa categoria