Us Open, Berrettini vince e convince, avanti Musetti, fuori Nardi e Darderi

Il match di Luca Nardi è stato tra i primi del primo turno agli US Open 2024. L’azzurro ha sfidato lo spagnolo esperto Roberto Bautista-Agut, match combattuto con ben 2 tie break. Purtroppo per Nardi ha perso diverse occasioni nei momenti chiave ed è uscito dalla partita con una sconfitta netta per 3 a 0. Bautista-Agut ha servito meglio con ben 10 ace, un maggior numero di punti vinti con la prima di servizio. Il primo set entrambi hanno perso il servizio una volta, il 12esimo game è stato fatale per Luca che ha ceduto all’avversario. Il secondo e terzo set sono andati pressoché simili con il tie break a decidere il match. Per Bautista-Agut ora sfiderà lo statunitense Shelton.

Roberto Bautista-Agut b. Luca Nardi 7-5; 7-6(3); 7-6(5)

Partita di tutt’altra faccia quella tra Matteo Berrettini e Albert Ramos-Vinolas, sconfigge il suo avversario in poco più di 2 ore in 3 set netti. Dominante l’arma di Matteo, il servizio, con ben 16 ace e un maggior numero di punti vinti con la prima di servizio. Primo set deciso solo al tie break con l’italiano un po’ arrugginito. Nel secondo un totale dominio con ben 2 break ottenuti. Il terzo la musica non cambia e conquista 2 break di cui uno ottenuto nell’ultimo game giocato tra i due. Adesso sfiderà uno tra Ugo Carabelli e Fritz.

Matteo Berrettini b. Albert Ramos-Vinolas 7-6(2); 6-2; 6-3

