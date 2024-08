Lollo di bronzo! Musetti agguanta una medaglia per l’Italtennis dopo 100 anni!

Cento anni dopo Uberto De Morpurgo, il tennis italiano torna sul podio delle Olimpiadi nel torneo singolare. Lorenzo Musetti ha centrato l’impresa sconfiggendo nella finale per il bronzo il canadese Felix Auger-Aliassime al termine di un incontro di oltre due ore. Un risultato che ha permesso all’azzurro di riscattare la sconfitta in semifinale con Novak Djokovic e imporsi sul nordamericano per 6-4 1-6 6-3.

Musetti non vuole perdere tempo. Parte subito con il break e poi lo consolida lasciando solo un 15 al canadese. Il momento positivo continua e Muso tiene il servizio a zero per il 6-4. Il secondo set prende subito una piega diversa. Aliassime entra in campo armato di un un servizio imprendibile, chiude a zero e subito dopo strappa il servizio a Musetti, troppo arretrato e costretto a remare. Il toscano prova a recuperare, ha una palla break subito dopo, ma con tre ace consecutivi Aliassime si porta 3-0 e ha la possibilità di raddoppiare il break. Cosa che avviene e il set finisce 6-1.

Nel terzo tutto pari fino ad un delicato il settimo game, dove Musetti mette però il primo ace della partita e tiene il 4-3. Gira il vento, anche col tetto chiuso, e Musetti complice un calo di Felix al servizio, fa il break, 5-4 e serve per il bronzo. Gioca il miglior game della partita. E’ bronzo, 100 anni dopo. E bravo Musetti.

Dalla stessa categoria