La caduta degli dei allo Us Open, dopo Alcaraz fuori Djokovic, eliminato anche Musetti

La caduta degli dei. Dopo Carlos Alcaraz, anche la testa di serie numero due lascia gli Us Open. Novak Djokovic è stato infatti eliminato al terzo turno dall’australiano Alexei Popyrin, numero 28 del tabellone, in 4 set, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Si ferma dunque qui la caccia del serbo al 25° Slam in carriera. Nole chiude la stagione senza un successo nei 4 tornei principi per la prima volta dal 2017. Strada spianata ora quindi per Sinner, che ha visto uscire i due rivali più accreditati per la vittoria dopo di lui.

Finisce anche l’avventura di Lorenzo Musetti agli Us Open. L’azzurro perde una grande occasione e viene eliminato dallo statunitense Brandon Nakashima, che accede agli ottavi di finale dell’ultimo Slam dell’anno. Nakashima, allenato da Davide Sanguinetti, è in un grande momento di forma, passa 6-2 3-6 6-3 7-6 (4) in 3 ore e 13 minuti, in un match in cui Musetti ha tanti rimpianti, perché era rientrato bene in partita ed era addirittura avanti 4-0 nel quarto set.

La parte bassa del tabellone è rimasta col solo Zverev tra i grand favoriti. Non mancheranno le insidie verso la finale a cominciare da Frances Tiafoe, che in una partita molto bella ha eliminato Ben Shelton dopo poco più di 4 ore.

Tutto facile invece per Rublev, che ha vinto e convinto contro Lehecka, e Dimitrov, che si scontraranno per un posto ai quarti di finale. Bene anche Fritz, che affronterà Ruud, che ha approfittato della giovane età di Shang, crollato dopo un vantaggio di due set a zero.

Terzo turno

[8] C. Ruud b. J. Shang 6-7(1) 3-6 6-0 6-3 6-1

[12] T. Fritz b. F. Comesana 6-3 6-4 6-2

B. Nakashima b. [18] L. Musetti 6-2 3-6 6-3 7-7(4)

T.M. Etcheverry vs [4] A. Zverev

[6] A. Rublev b. [32] J. Lehecka 6-3 7-5 6-4

[9] G. Dimitrov b. T. Griekspoor 6-3 6-3 6-1

[20] F. Tiafoe b. [13] B. Shelton 4-6 7-5 6-7(5) 6-4 6-3

[28] A. Popyrin b. [2] N. Djokovic 6-4 6-4 2-6 6-4

