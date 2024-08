I guai non finiscono mai, allo US Open tabellone terribile per Jannik Sinner

Si sperava, i tifosi di Sinner speravano, che dopo i guai di questi giorni a Sinner potesse capitare un torneo tranquillo almeno nei primi turni e invece difficile pensare a qualcosa di peggio del tabellone dell’ultimo slam del 2024. Rispetto a Wimbledon almeno non troverà Berrettini sulla sua strada ma quarti e semi sono identiche e prima di arrivare a Medvedev dovrà vedersela con McDonald, con Michelsen che lo ha severamente impegnato a Cincinnati, con Jarry, per fortuna almeno lui in un momento di forma non particolarmente eccitante e con Tommy Paul, che a New York forse sarebbe stato meglio evitare. Insomma torneo davvero complicato, l’unico dello Slam in cui Sinner non ancora arrivato in semifinale.

Per Medvedev cammino abbastanza tranquillo anche se agli ottavi dovrà vedersela con Tsitsipas, ma il greco sembra in fase di assestamento, magari nel 2025 sarà più pericoloso. Per Daniil ci sarà anche Cobolli a terzo turno, ma, con tutto il rispetto, solo il terribile Medvedev dei due 1000 nordamericani riuscirebbe a perderci.

Il secondo quarto del tabellone, procedendo verso il basso, è presidiato da Carlos Alcaraz, che chissà se si è calmato dopo la sfuriata di Cincinnati. Negli slam lo spagnolo ha mostrato che vincere tre set contro di lui è impresa troppo difficile per tutti, e come se non bastasse, a differenza di Sinner, non avrà un cammino particolarmente difficile. Un qualificato, forse Shapovalov a secondo turno, Draper a terzo, e ottavi di finale verosimilmente contro Korda. Già perdere un set sarebbe sorprendente. Prima di incontrare Sinner, Carlitos dovrà liberarsi anche di uno tra Hurkacz e de Minaur, abbiamo visto imprese più complicate.

Sulla strada per Djokovic, Zverev dovrà fare attenzione a Rune, più che ai quarti, dove il tedesco dovrebbe vedersela contro Fritz anche se stavolta Berrettini ha avuto un discreto sorteggio e chissà, vale la pena di investirci qualche centesimo.

Infine Djokovic, campione olimpico che prima della finale di Parigi non aveva né vinto un torneo né battuto un top10 nel 2024. Il tabellone è abbastanza buono ma per noi sarebbe abbastanza sorprendente trovarlo contro Zverev in semi. Uno tra Shelton, Tiafoe, magari Lehecka potrebbe fare il colpaccio.

Per gli italiani abbiamo già detto di Sinner e di Cobolli e accennato a Berrettini. Se Matteo battesse Fritz poi avrebbe Humbert e uno tra Ruud e Bublik, i quarti non sono un’impresa impossibile se riuscirà a tenere il livello dello scorso bimestre.

Abbiamo altre due teste di serie in tabellone, Arnaldi e Musetti. L’altro Matteo è capitato nello spicchio di Hurkacz, dovesse miracolosamente batterlo poi avrebbe de Minaur, difficile vederlo arrivare ad Alcaraz. Per Musetti invece calendario che poteva essere migliore. Partenza contro Opelka, poi Rune a terzo turno e Zverev agli ottavi. Se non è sfortuna questa…

In attesa di Bellucci in gara ci saranno anche Sonego, che esordirà contro Tommy Paul; Fognini, che è nell’ottavo di Alcaraz e che inizia contro Machac per poi affrontare Korda; Darderi, che apre con Baez e potrebbe arrivare almeno al terzo turno contro Dimitrov; e Nardi che potrebbe liberarsi di Bautista Agut prima di affrontare Shelton. Insomma se stavolta vediamo dei derby significa che si staranno giocando qualcosa di importante. Ma ecco i soliti accoppiamenti a partire dal terzo turno:

[1] J. Sinner vs [26] N. Jarry

[24] A. Fils vs [14] T. Paul

[11] S. Tsitsipas vs [10] F. Auger-Aliassime

[30] F. Cobolli vs [5] D. Medvedev

[3] C. Alcaraz vs [25] J. Draper (Z. Zhang)

[22] A. Tabilo (B. Coric) vs [16] S. Korda

[10] A. de Minaur vs [23] K. Khachanov

[30] M. Arnaldi vs [7]H. Hurkacz

[8] C. Ruud vs [27]A. Bublick (J. Shang)

[17] U. Humbert vs [12] T. Fritz (M. Berrettini)

[15] H. Rune vs [18] L. Musetti

[29] F. Cerundolo vs [4]A. Zverev

[6] A. Rublev vs [32] J. Lehecka

[21] S. Baez (L. Darderi) vs [9] G. Dimitrov

[13] B. Shleton vs [20] F. Tiafoe

[28]A. Popyrin vs [2] N. Djokovic

Dalla stessa categoria