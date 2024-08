Clamoroso agli Us Open, eliminato Alcaraz, van de zandschulp fa l’impresa

Sorpresa agli Us Open: Carlos Alcaraz, numero 3 al mondo e vincitore del torneo nel 2022, è stato asfaltato al secondo turno dal numero 74 al mondo. L’olandese Botic van de Zandschulp batte l’asso spagnolo in tre set (6-1 7-5 6-4) mettendo fine a una striscia vincente di 15 vittorie dello spagnolo in match degli Slam.

Una prestazione bruttissima quella di Alcaraz, specie nel primo set, che dona fiducia a un avversario che dal canto suo è bravo a non mollare mai la partita dal punto di vista mentale. Un rivale in meno per Jannik Sinner, che invece ha vinto in scioltezza contro Michelsen e ora al terzo turno affronterà l’australiano O’Connell.

Nella parte di tabellone di Jannik invece c’è Daniil Medvedev, anche lui stanotte al terzo turno senza problemi: regolato 6-3 6-2 7-6 l’ungherese Marozsan.

