Atp Montreal: Sinner dolorante eliminato da Rublev, Arnaldi in semifinale

Niente da fare per Jannik Sinner al Masters 1000 di Montreal.

L’altoatesino, numero 1 al mondo, è stato eliminato ai quarti dal russo Andrey Rublev, numero 8 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2 dopo un’interruzione per pioggia alla fine del primo set.

La sconfitta di Montreal ha fatto scattare vari campanelli d’allarme per il numero uno del mondo, che in Canada difendeva il titolo del 2023. “Non sono chiaramente al 100% – ha detto il numero uno del mondo in conferenza stampa – la mia forma è lontana da dove vorrei, sono stato una settimana a letto e devo ancora lavorare tanto. Rublev ha giocato molto bene, ho alzato il livello nel secondo set ma non sono riuscito a mantenerlo poi nel terzo, ho avuto un calo dopo alcuni scambi lunghi e a quel punto non ce l’ho fatta a recuperare. Il mio obiettivo comunque è essere al meglio per gli Us Open. Ci dimentichiamo spesso quello che sono riuscito a fare durante l’anno, ho raggiunto almeno i quarti o meglio in tutti i tornei a cui ho partecipato. Adesso c’è Cincinnati, nemmeno lì sarò probabilmente al massimo ma vedremo cosa riuscirò a fare”.

Impresa invece per l’altro azzurro in tabellone, Matteo Arnaldi, che ha regolato il giapponese Kei Nishikori per 6-4, 7-5 ed ha conquistato il pass per le semifinali. Ad attenderlo sarà proprio Rublev.

