Un Super Berrettini non si ferma più: torneo vinto anche a Kitzbuhel

È un super Berrettini quello che stiamo ammirando in queste settimane e anche oggi si conferma tale: vittoria anche a Kitzbuhel, dopo quella di Gstaad della settimana scorsa che gli consente di tornare in top 40 ed issarsi fino al numero 27 nella race.

Berrettini supera anche Gaston in due set (7-5 6-3) e raggiunga la decima vittoria in 11 giorni, con 20 set consecutivi vinti.

Nel primo set il match è molto equilibrato con Gaston che conquista la prima palla break, pesantissima, nell’ottavo gioco: Berrettini la annulla con un grandissimo recupero in back di dritto su una risposta con il dritto lungolinea del francese atterrata quasi all’incrocio delle righe.

Da quel momento Matteo alza ancora più il livello e conquista il break decisivo nell’undicesimo gioco, alla prima chance, addirittura da 40-0 per il francese.

Dopo pochi minuti chiude 7-5 il primo parziale con un servizio vincente.

Parte subito forte il romano nel secondo ma non riesce ad ottenere il break in apertura: nessun problema per Berrettini che conquista due break addirittura, nel quinto e nel settimo gioco.

Gaston non molla, recupera un break con Matteo al servizio per il match ma il romano oggi è di una categoria diversa al francese, che in confronto è un peso piume.

Altro break per Matteo che conquista vittoria, dopo un’ora e 20 minuti, e decimo titolo Atp che gli consentono di rientrare in top 40.

Per lui la settimana prossima ci sarà il meritato riposo e poi partirà per il Nord America dove è fuori dal 1000 canadese di tante posizioni e non è nemmeno iscritto nelle quali.

A Cincinnati invece lo è, ma chissà che non riceve qualche wild card per poter competere in uno (o entrambi) dei tabelloni principali: sarebbe davvero un peccato per lui considerando stato di forma, fisica e mentale, non poter competere nei due masters 1000 americani.

