Super Musetti alle Olimpiadi: ora gli ottavi contro Fritz

Lorenzo Musetti ha battuto in 2 set Mariano Navone in poco meno di 2 ore di gioco. Match molto equilibrato soprattutto il primo set, nel secondo la percentuale di prime per l’azzurro è stata più alta dell’avversario. Già dall’inizio ci sono stati break e controbreak, 2 per parte che hanno portato il primo set al tie-break. Il tie-break è stato un dominio dell’italiano che ha fatto vedere il suo gioco e fermando l’avversario solo a 2 punti. Il secondo set con le scorie del primo, Musetti nel quarto gioco ha brekkato l’avversario e si è portato a casa il set nonché il match.

Negli altri match Auger-Aliassime, Zverev, Popyrin e Paul hanno vinto senza troppa fatica contro i loro avversari. Hanno vinto i loro rispettivi incontri tutti per 2 set a 0. Dopo che Nadal ci ha lasciati, con ogni probabilità l’ultima sua Olimpiade anche per un altro storico tennista è il momento dell’addio, Stan Wawrinka. Lo svizzero ha perso 2 a 0 per mano di Popyrin.

Match più equilibrato tra Fritz e Draper, con l’inglese parte forte vincendo il primo set e poi nei 2 successivi viene dominato dall’americano. Per il nostro Musetti il prossimo avversario sarà proprio Fritz.

