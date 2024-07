Musetti vola ai quarti di finale a Parigi! Battuto Taylor Fritz

Favoloso Lorenzo Musetti. L’azzurro è nei quarti di finale dei Giochi Olimpici dopo aver battuto 6-4 7-5 Taylor Fritz.

Il numero 16 al mondo parte male, ma esce alla distanza e ribalta un match che sembrava essersi messo sui binari sbagliati. È la seconda grande vittoria per Musetti contro Fritz, dopo il successo arrivato quest’anno nei quarti a Wimbledon. Ora sfida a Zverev o Popyrin.

Avvio decisamente in salita per Lorenzo, subendo l’immediato break dello statunitense e ritrovandosi sotto 0-3 nel punteggio dopo soli otto minuti. Musetti è visibilmente in difficoltà, ma riesce a sfruttare il successivo turno in battuta per muovere finalmente il proprio punteggio: l’azzurro prende quindi coraggio e trova un provvidenziale break nel settimo game, ricucendo lo strappo e pareggiando poi l’incontro 4-4 con il turno a servizio. Dopo un eccellente avvio, Fritz scollega la testa e non trova più la misura per tenere in campo i propri colpi. È un momento che Musetti deve sfruttare ed è proprio quello che fa: altro break per il sorpasso e poi vittoria del set per 6-4, dopo aver rimontato un iniziale svantaggio di 1-4.

Il secondo set si sviluppa quindi sul filo dell’equilibrio: entrambi gli atleti spingono in battuta e difendono il servizio fino al 5-5, con Musetti che riesce a recuperare anche uno 0-30 di svantaggio del decimo game, che avrebbe potuto permettere a Fritz di chiudere il set a suo favore. L’azzurro è fiducia e centra il pesantissimo break del 6-5, sigillando poi il successo con il seguente turno in battuta, al primo match point. Un’altra grande vittoria per il carrarese, che in questo torneo olimpico non ha ancora concesso alcun set a nessun avversario. Musetti diventa così il terzo italiano di sempre a centrare i quarti di finale da quanto il tennis è tornato a essere sport olimpico: al prossimo turno sarà chiamato ad affrontare il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Alexei Popyrin.

