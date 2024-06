Una domenica verde e italiana: Musetti e Sinner in finale ad Halle e Queen’s

Lorenzo Musetti raggiunge la sua prima finale su erba in un ATP 500, quarto italiano in finale su ogni superficie. Nel match al Queen’s, l’italiano sconfigge il n.43 dell’ATP, Jordan Thompson in 2 ore e 17 minuti. Punteggio finale 6-3; 3-6; 6-3 per l’azzurro. La partita è stata molto equilibrata, decisa veramente sui minimi dettagli e sugli errori dell’avversario. Ottima la percentuale di prime di servizio, 69% contro il 55% e il 75% di punti vinti con la prima di servizio. Nel primo set il secondo gioco è stato quello decisivo in cui Musetti brekka l’avversario e mantiene il vantaggio. Il secondo set Lorenzo perde per ben due volte il servizio, riuscendo anche a brekkare Thompson una volta ma non riesce a rimontare. Nel terzo e decisivo set Thompson perde il servizio nel gioco numero 8, molto combattuto con diverse palle break non sfruttate da Musetti, salvo poi chiudere il gioco e la partita. Domani in finale se la vedrà con uno tra Korda e Paul.

Lorenzo Musetti b. Jordan Thompson 6-3; 3-6; 6-3

Jannik Sinner, testa di serie n.1 del torneo di Halle, con molta fatica riesce sconfiggere in 2 set il numero 42 dell’ATP Zhizhen Zhang in 1 ora e 40 minuti. Il cinese fa valere tutto il suo repertorio con giocate molto belle ma questo non basta per sconfiggere Jannik Sinner. Se per la prima di servizio le percentuali sono pressoché simili, a fare la differenza è stata la seconda di servizio molto più incisiva per Sinner. Nel primo set il nono gioco è quello decisivo, in cui il Zhang a servizio commette un doppio fallo e un errore sullo scambio e perdendo così il gioco. Nel secondo set ognuno mantiene i propri servizi di battuta con il tie-break a decidere il match, vinto da Sinner per 7-3. Domani in finale giocherà contro l’amico Hubert Hurkacz.

Jannik Sinner [1] b. Zhizhen Zhang 6-4; 7-6(3)

