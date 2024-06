Sinner, la rimonta dopo la paura: batte Moutet e vola ai quarti

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale nel torneo del Roland Garros, secondo slam stagionale. L’azzurro ha battuto in quattro set il francese Corentin Moutet: perso il primo set 2-6, ha conquistato i successivi tre per 6-3, 6-2, 6-1.

Un primo parziale impressionante, in cui il francese ha sciorinato tutto il campionario di giochi di prestigio e ha strappato la battuta tre volte a Jannik, capace di salvarsi dal “bagel”, il 6-0 che non prendeva dalla sconfitta contro Medvedev alle Finals, solo per la granitica forza mentale. Poi, il cambio di marcia e via, verso il quarto di finale.

Il prossimo avversario del n.2 al mondo sarà il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10), che ha battuto il polacco Hubert Hurkacz per 7-6 6-4 7-6.

Dalla stessa categoria