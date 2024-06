Niente da fare per Berrettini: Draper lo batte in finale

Si interrompe nell’atto conclusivo a Stoccarda la corsa di Matteo Berrettini per vincere il secondo titolo del 2024, il nono in carriera: a spuntarla in finale è Jack Draper, vittorioso sul giocatore romano in rimonta al terzo set.

Primo set con Matteo che esce meglio dai blocchi di partenza che ottiene il break nel terzo gioco, sfruttando un game dove la prima latita per il giocatore britannico.

Qualche sussulto in risposta per Draper ma Berrettini, senza offrire palle break, supportato da un grandissimo rendimento al servizio, chiude il primo parziale senza troppo patire per 6-3.

Nel secondo set si alza il livello del numero 39 del mondo, che inizia a fare partita pari contro il finalista di Wimbledon 2021: Draper conquista due palle break che equivalgono a due set point, nel decimo gioco, ma Berrettini con due grandi servizi vincenti li annulla e impatta sul 5-5.

Il romano ha la chance per andare a servire per il titolo nel game successivo, issandosi sul 15-40 con Draper al servizio: sbaglia una risposta non impossibile su una seconda del britannico che poi con un servizio vincente annulla anche la seconda chance per Matteo.

Al tie break è Berrettini il primo ad andare sopra di un mini break ma non gli riesce l’allungo: sliding door del jeuf decisif (e forse del torneo) è sul 5-5, con Draper che tira una risposta vincente con il suo dritto mancino su una prima di Matteo.

Serve and volley chiuso da una grande volèe di rovescio e pareggio nel conto dei set.

Berrettini non si lascia demoralizzare dall’epilogo del secondo parziale, lascia un punto sul suo servizio nei primi 3 game alla battuta e conquista una palla break nel sesto gioco: ma anche qui, come nel finale di secondo set, Draper tira fuori il meglio di sé, annulla la chance a Berrettini e conquista il game del 3-3.

Break mancato, break subito: un doppio fallo ad aprire il game da parte di Berrettini nel settimo gioco, ma due grandissimi punti con il rovescio del britannico che ottiene il primo break del match, decisivo per la vittoria.

Non ci sono più punti in risposta da parte dei due finalisti e Draper chiude per 3-6 7-6 6-4 dopo due ore e 4 minuti, conquistando il primo titolo Atp, il numero 1 di Gran Bretagna e il best ranking alla posizione numero 30, con l’obiettivo di una testa di serie a Wimbledon fra qualche settimana sempre più vicino.

Torneo comunque positivo per Berrettini, al rientro dopo due mesi di inattività: non gli riesce il tris a Stoccarda, ma raccoglie buone indicazioni per la stagione su erba, dove sarà temuto da tutti gli altri giocatori in tabellone, anche dai top ten.

Questa finale gli consente di risalire di 30 posizioni nel ranking Atp (nr.65) e 38 nella race 2024 (portandolo al numero 52): settimana prossima lo rivedremo in campo ad Halle dove, grazie allo special exempt, entra in tabellone dove affronterà un qualificato al primo turno, con ipotetica sfida al secondo turno a Rublev (tds numero 4).

