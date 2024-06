Italia verde: Sinner e Musetti in semifinale ad Halle e Queen’s

Jannik Sinner è in semifinale all’ATP 500 di Halle! L’azzurro supera Jan-Lennard Struff con lo score di 6-2, 6-7, 7-6 in 2 ore e 30 minuti di gioco. Una partita complicatissima per Jannik che ha affrontato la migliore versione di Struff. Il tedesco ha annullato 16 delle 18 palle break concesse, trovando un’ottima reazione dopo aver perso il primo set.

Una vittoria frutto anche di testa da parte di Sinner che ha archiviato l’incontro vincendo il primo tiebreak su quattro disputati ad Halle. Alla seconda semifinale in carriera sull’erba, Sinner affronterà sabato Zhang o Eubanks.

Da Stoccarda al Queen’s. Una settimana dopo Lorenzo Musetti è di nuovo in semifinale, ma stavolta sui nobili prati inglesi. Il carrarese ha battuto nei quarti la wild card inglese Billy Harris, n. 162 al mondo, con lo score di 6-3, 7-5 in un’ora e 40 minuti di gioco.

Un’altra ottima prestazione da parte di Musetti in una partita tutt’altro che semplice. L’azzurro è stato bravo a indirizzare il primo set con un break in apertura, ma poi Harris è uscito fuori nel secondo parziale, giocato alla pari fino all’undicesimo game. Con tattica e intelligenza Musetti è riuscito a guadagnare il break decisivo che gli regala l’undicesima semifinale in carriera nel circuito ATP.

