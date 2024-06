Il nuovo n.1 del mondo Sinner batte Dimitrov e va in semifinale a Parigi

Un’emozione incredibile. Per prima volta nella storia di questo sport un italiano è diventato numero uno del mondo. Jannik Sinner da San Candido è in cima al mondo essendosi Novak Djokovic ritirato dal Roland Garrosl In tutto questo, Sinner, negli stessi minuti, regolava un Dimitrov veramente distante dal suo momento di forma migliore e anche molto distante dal tenni dell’azzurro.

Primo set con break Sinner al terzo e al quinto game e chiuso 6-2 senza storia. Il secondo si apriva subito con il break dell’italiano che mantenendolo fino alla fine chiudeva 6-4. Il terzo invece è stato un po più complicato: infatti Sinner brekkava il Bulgaro all’ottavo game ma sul 4-3 Jannik ricedeva la battuta a Dimitrov che si issava al tie break.

Tie break senza storia Sinner vola sul 6 3 ed al primo match point chiude l’incontro. Adesso aspettiamo l’esito dell’incontro di stasera per sapere il nome del suo avversario in semifinale sarà Tsitsipas o Alcaraz, in entrambi i casi ma soprattutto se si troverà davanti lo spagnolo ci sarà da divertirsi. E soprattutto lo faremo sostenendo il numero 1 del mondo. Chi l”avrebbe mai detto.

