Djokovic si opera al ginocchio: addio Wimbledon, Olimpiadi a rischio

Novak Djokovic ha deciso di farsi operare al menisco del ginocchio destro infortunato nel match contro Cerundolo. L’intervento ha avuto luogo stamattina in una clinica di Parigi. Se non subentreranno complicazioni, l’asso serbo dovrebbe essere in grado di alzarsi dal letto già nelle prossime ore, con l’aiuto delle stampelle. L’ormai ex n.1 del mondo salterà sicuramente Wimbledon e anche le Olimpiadi di Parigi sono a rischio.

