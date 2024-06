Berrettini si regala un’altra partita, Nardi si ferma

All’Atp 250 maschile di Stoccarda un ottimo Matteo Berrettini ,che rientra dopo lunghi mesi di assenza, convince nella prestazione e chiude in due set il match contro Shapovalov. Per Matteo è il secondo successo di fila nel torneo a lui molto caro, visto che lo ha vinto nel 2019 e nel 2022. È un torneo che gli ha regalato tante soddisfazioni e successi. Anche quest’anno riesce a raggiungere i quarti di finale. Nel match di giornata contro Shapovalov, l’azzurro ha tenuto un’ottima percentuale di prime di servizio – 68% contro il 56% dell’avversario – con un 85% di punti vinti. Nel primo set Berrettini riesce a brekkare l’avversario al decimo gioco sul punteggio di 5-4, naturalmente unico break del primo set.

Nel secondo set il canadese perde il servizio nel sesto gioco, permettendo così nuovamente a Matteo di fare break e vincere l’incontro in 1 ora e 16 minuti. Al prossimo turno, domani, giocherà con James Duckworth – che ha sconfitto Shelton – per un posto in semifinale, dove potrebbe trovare ad attenderlo Musetti, alle prese però con Bublik.

Piccola delusione azzurra invece all’Atp 250 di S-Hertogenbosch, dove l’ultimo italiano in gara, Luca Nardi, cede in due set a Sebastian Korda. Per lo statunitense 7 ace contro l’unico di Nardi, e un ottimo 84% di punti vinti con la prima di servizio contro il 62%. Korda ha inoltre eseguito 28 colpi vincenti contro i 16 dell’azzurro e ben 80% di punti a rete contro il 42%. Soprattutto nelle superfici in erba giocare a rete è fondamentale ed è stata una delle chiavi del match. Nel primo set Luca perde il servizio al secondo gioco ma riesce a brekkare l’avversario nel decimo gioco. Sarà decisivo il dodicesimo gioco che vede dominare Korda e chiudere così il primo set 7-5. Nel secondo set Nadi riesce ad andare avanti di un break ma non resiste al ritorno del figlio d’arte statunitense, che prima controbrekka immediatamente e poi, ancora nel dodicesimo riesce a fare la differenza nuovamente. Domani Korda affronterà in un derby statunitense Tommy Paul.

ATP Stoccarda, Ottavi di finale

B. Nakashima b. [LL] R. Gasquet 6-3 6-4

[7] J.-L. Struff B. A. Rinderknech 6-4 7-6(0)

[PR] M. Berrettini b. [WC]D. Shapovalov 6-4 6-4

[Q] J. Duckworth b. [2] B. Shelton 7-6(5) 4-6 6-4

ATP S-Hertogenbosch, Ottavi di finale

[1] A. de Minaur b. [LL] Z. Bergs 7-5 6-4

[PR] M. Raonic b. R. Bautista Agut 4-6 6-2 7-5

A. Vukic b. [4] K. Khachanov 6-4 5-7 7-6(4)

[7] P. Korda b. L. Nardi 7-5 7-5

[2] T. Paul b. A. Popyrin 5-7 6-4 6-3

