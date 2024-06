A Stoccarda semifinale con derby: Berrettini sfiderà Musetti

Matteo Berrettini avanza ancora nel torneo del suo rientro, batte e chiude il match in 1 ora e 28 minuti il match contro James Duckworth. Matteo è tornato a sfoderare la sua migliore arma, “Hammer Time”, con 13 ace nel match. Ottima anche la prima di servizio al 66% contro il 57% dell’avversario. I punti vinti con la prima di servizio sono 33 su 37, con in totale 76 punti vinti su 135. Nel primo set il break decisivo arriva nel quinto game, chiudendo il set 6-4. Il secondo set il break numero 12 sarà fatale per l’australiano che perde il servizio e regala la vittoria a Berrettini. Matteo sembra essersi ripreso dall’infortunio, la superficie in erba è sicuramente un buon punto di inizio per ripartire. Adesso accede in semifinale dove incontrerà l’amico Lorenzo Musetti.

Lorenzo Musetti nell’altro quarto di finale batte Alexander Bublik che però nel terzo set si ritira per problemi fisici e in precauzione ai prossimi tornei. Bublik parte molto bene con percentuali e punti vinti tutti dalla sua. Infatti nel primo set vince, riuscendo a brekkare l’azzurro nel settimo gioco. Già nel secondo set il kazako non sembra essere in forma, con Musetti che vince il set per 6-1 con molta facilità, chiuso in meno di mezz’ora. Mentre il primo set era stato molto più combattuto. A inizio terzo set, la decisione di Bublik di ritirarsi e così Lorenzo Musetti vince e accede alle semifinali dove saremo pronti a un derby tutto azzurro.

Al momento Berrettini vista anche la forma e il gioco sembra un po’ in vantaggio ma vedremo domani nel pomeriggio cosa accadrà.

Quarti di finale:

Matteo Berrettini b. James Duckworth 6-4; 7-5

Lorenzo Musetti [5] b. Alexander Bublik [3] 4-6; 6-1; 1-0 rit.

Brandon Nakashima b. Jan-Lennard Struff [7] Ritiro

Jack Draper [6] b. Frances Tiafoe [4] 5-7; 6-4; 7-6(1)

