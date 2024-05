Roland Garros: Zeppieri e Bellucci superano le qualificazioni, bene anche Errani

In chiaro scuro l’ultimo turno di qualificazioni degli italiani allo slam parigino del Roland Garros, con soltanto 2 qualificati al main draw su 5 giunti al turno finale e Sara Errani tra le donne che è riuscita a far suo il compito.

Tra gli uomini quest’oggi 2 sconfitte su 2, entrambe al set decisivo, di Maestrelli e Vavassori. Il pisano è stato sconfitto dal redivivo kazako Kukushkin per 6-4 6-7 6-3. Nel primo parziale Maestrelli poteva subire anche un parziale più netto essendo stato sotto di due break mentre nel secondo, dopo essere stato sotto 3-1, rimonta lo svantaggio e vince al tie break per 7-4. Purtroppo il pisano non riesce a far valere la sua maggior freschezza atletica (15 anni in meno del più titolato avversario) ma cade per 6-3, dopo non aver sfruttato una palla break ad inizio set.

Sconfitta ancora più amara per Vavassori che, dopo aver perso il primo ed essersi ritrovato sotto 3-1 nel secondo set, era riuscito a ribaltare le sorti dell’incontro elevandosi sul 4-2 nel set decisivo: purtroppo subisce un pesantissimo parziale di 4 game a 0 (non concretizzate una palla break sul 4-4 e una palla game sul 4-5) ed esce a pochi passi dal traguardo.

6-3 3-6 6-4 il parziale a favore del tedesco Squire, che ha eliminato, oltre il torinese, anche il francese Grenier e Dzumhur. Eliminato anche Gigante sconfitto nettamente dal brasiliano Heide per 6-3 6-2.

Traguardo raggiunto invece nella giornata di ieri per Zeppieri che ha sconfitto nettamente il finlandese Virtanen per 6-2 6-2 in un match senza storia e Bellucci che ha vinto un match durissimo contro lo spagnolo Moro Canas. Mattia, dopo aver perso il primo, conquista piuttosto nettamente il secondo parziale per 6-2 forzando la partita al set decisivo, in cui non si vedrà nemmeno un break: epilogo naturale è il tie break, con Bellucci che rimonta da 4-0 e si issa sul 6-9 chiudendo al secondo match point.

Zeppieri pesca benissimo e giocherà contro la testa di serie numero 22 Mannarino (il più debole tra i 32), in un match in cui partirà con i favori del pronostico vista la superficie: vedendo il tabellone, Giulio può sognare di approdare al terzo turno considerando che nell’eventuale secondo turno affronterebbe il vincente tra il derby aussie tra Popyrin e Kokkinakis, altri due giocatori non proprio a loro agio sul rosso. Sfida proibitiva per Bellucci che affronterà Frances Tiafoe, in un match che sembra abbastanza chiuso per il nostro connazionale (nonostante lo stato di forma dell’americano sia abbastanza pessimo). Cobolli invece giocherà con il serbo Medjedovic, che si è messo in gran luce nel tabellone delle quali ma anche a Roma pochi giorni fa (sconfitto solo da Medvedev al terzo).

Per quanto riguarda Errani, la romagnola si è imposta con un doppio 7-6 contro Elena Gabriela Ruse e affronterà al primo turno del main draw Anna Karolina Schmiedlova.

Domenica esordiranno tra gli uomini Sonego contro Humbert e Nardi contro Muller: da segnalare domenica il match vintage tra Murray e Wawrinka (6 slam in campo), l’esordio di Rublev (vs Daniel), Dimitrov (vs Kovacevic) e soprattutto il rientro in campo di Alcaraz (contro Wolf).

