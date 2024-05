Roland Garros, tabellone: Bronzetti-Osaka con “vista” su Swiatek. Rybakina da Sabalenka

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] I. Swiatek vs [Q/LL]

L. Bronzetti vs [PR] N. Osaka

J. Bouzas Maneiro vs [Q/LL]

M. Bouzkova vs [29] V. Kudermetova

[24] B. Krejcikova vs V. Golubic

A. Potapova vs K. Rakhimova

Wang Xinyu vs T. Townsend

V. Tomova vs [14] E. Alexandrova

[11] D. Collins vs C. Dolehide

M. Trevisan vs [Q/LL]

D. Vekic vs L. Tsurenko

[Q/LL] vs [18] M. Kostyuk

[32] K. Siniakova vs [Q/LL]

[WC] C. Paquet vs D. Shnaider

[Q/LL] vs A. Krunic

R. Masarova vs [5] M. Vondrousova

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3] C. Gauff vs [Q/LL]

A. van Uytvanck vs [Q/LL]

Wang Y. vs M. Timofeeva

[WC] A. Tomljanovic vs [30] D. Yastremska

[17] L. Samsonova vs M. Linette

[Q] vs A. Anisimova

[Q] vs C. Bucsa

E. Cocciaretto vs [13] B. Haddad Maia

[9] A. Ostapenko vs J. Cristian

T. Maria vs C. Tauson

L. Siegemund vs S. Kenin

[Q/LL] vs [21] C. Garcia

[31] L. Fernandez vs [WC] J. Ponchet

Wang Xiyu vs Bai Z.

A. Kalinina vs C. Osorio

[WC] S. Vickery vs [8] O. Jabeur

3° QUARTO DEL TABELLONE

[7] Zheng Q. vs [WC] A. Cornet

A. Krueger vs T. Korpatsch

Zhu L. vs E. Avanesyan

A. Blinkova vs [28] S. Cirstea

[23] A. Kalinskaya vs C. Burel

B. Andreescu vs S. Sorribes Tormo

O. Dodin vs K. Day

D. Saville vs [12] J. Paolini

[15] E. Svitolina vs Ka. Pliskova

[WC] F. Ferro vs D. Parry

[WC] E. Jaquemont vs A. Bogdan

[Q/LL] vs [20] A. Pavlyuchenkova

[25] E. Mertens vs M. L. Carle

P. Martic vs [WC] K. Mladenovic

A. Rus vs [PR] A. Kerber

G. Minnen vs [4] E. Rybakina

4° QUARTO DEL TABELLONE

[6] M. Sakkari vs V. Gracheva

B. Pera vs N. Hibino

[Q/LL] vs I. C. Begu

H. Dart v [27] L. Noskova

[19] V. Azarenka vs N. Podoroska

M. Andreeva vs E. Bektas

[Q/LL] vs P. Stearns

M. Frech vs [10] D. Kasatkina

[14] M. Keys vs R. Zarazua

Yue Y. vs M. Sherif

[Q/LL] vs A. K. Schmiedlova

[Q/LL] vs [22] E. Navarro

[26] K. Boulter vs P. Badosa

Y. Putintseva vs S. Stephens

[Q/LL] vs [Q/LL]

E. Andreeva vs [2] A. Sabalenka

