Roland Garros, day 2, i risultati del singolare maschile

Primo turno

G. Monfils b. T. Seyboth Wild 6-2 3-6 6-3 6-4

[30] L. Musetti b. D. E. Galan 6-3 6-3 7-5

[26] F. Cerundolo b. Y. Hanfmann 6-3 6-3 6-4

[Q] Filip Misolic vs [LL] O. Virtanen 4-6 4-6 6-3 6-4 6-2

F. Fognini b. B. Van de Zandschulp 6-1 6-1 7-5

[14] T. Paul b. P. Cachin 6-2 6-3 6-1

D. Lajovic b. R. Safiullin 4-6 7-5 6-4 6-7(6) 6-4

[4] A. Zverev b. [PR] R. Nadal 6-3 7-6(5) 6-3

[18] K. Khachanov b. S. Nagal 6-2 6-0 7-6(5)

[LL] J. Kovalik vs M. Giron 7-6(3) 6-4 3-6 7-6(5)

M. Kecmanovic b. [Q] T. Monteiro 6-1 6-1 4-6 7-5

[5] D. Medvedev b. D. Koepfer 6-3 6-4 5-7 6-3

M. Arnaldi b. [29] A. Fils 6-3 4-6 6-4 6-2

[9] S. Tsitsipas b. M. Fucsovics 7-6(7) 6-4 6-1

[15] B. Shelton b. H. Gaston 3-6 6-3 6-4 6-4

[Q] H. Squire b. M. Purcell 6-2 6-2 3-6 4-6 7-6(10)

[21] F. Auger-Aliassime b. Y. Nishioka 6-2 6-4 6-4

S. Kwon b. E. Ruusuvuori 6-3 6-4 6-3

D. Shapovalov b. L. van Assche 6-3 6-4 6-4

[25] F. Tiafoe b. [Q] M. Bellucci 6-3 3-6 6-7(6) 6-4 6-4

A. Shevchenko b. A. Karatsev 6-4 4-6 1-6 6-1 6-4

[20] S. Baez b. [Q] G. Heide 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3

P. Kotov b. [32] C. Norrie 4-6 6-3 3-6 7-6(5) 6-2

[2] J. Sinner b. C. Eubanks 6-3 6-3 6-4

