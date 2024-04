WTA Stoccarda, tabellone: Swiatek “vede” Noskova e Ostapenko, Paolini con Rybakina e Jabeur

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] I. Swiatek vs bye

[WC] T. Maria vs E. Mertens

[WC] E. Raducanu vs [WC] A. Kerber

L. Noskova vs [8] A. Ostapenko

2° QUARTO DEL TABELLONE

[4] E. Rybakina vs byE

V. Kudermetova vs B. Krejcikova

J. Paolini vs [Q]

E. Alexandrova vs [7] O. Jabeur

3° QUARTO DEL TABELLONE

[5] Zheng Q vs S. Cirstea

M. Kostyuk vs [WC] L. Siegemund

[Q] vs [Q]

bye vs [3] C. Gauff

4° QUARTO DEL TABELLONE

[6] M. Vondrousova vs D. Vekic

L. Samsonova vs A. Potapova

[Q] vs P. Badosa

bye vs [2] A. Sabalenka

