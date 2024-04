WTA Charleston: Cocciaretto vince e trova Azarenka, bene Collins e Sakkari

Vittoria al fotofinish per Elisabetta Cocciaretto, impostasi nel primo turno del WTA 500 di Charleston per 3-6 6-1 7-6(6) contro Ana Bogdan. Partita fatta di altalene continue, con la rumena che si è portata a casa abbastanza comodamente il primo set per perdere il secondo in maniera ancor più netta ma arrivare comunque al 5-3 nel parziale decisivo. Lì il momento positivo si è arrestato e l’azzurra, con grande caparbietà, è risalita rimontando anche da 3-5 nel tie-break decisivo per imporsi 8-6 senza dover annullare match point.

Al secondo turno Cocciaretto avrà una sfida di buon prestigio contro Victoria Azarenka, reduce dalla semifinale al WTA 1000 di Miami e che ha potuto godere di un bye all’esordio come una delle 16 teste di serie del tabellone. Chi non ha avuto questo lusso, malgrado il grande risultato dello scorso weekend, è Danielle Collins. La vincitrice del quarto WTA 1000 stagionale ha cominciato però con lo stesso ritmo con cui aveva concluso la corsa all’Hard Rock Stadium di Miami, travolgendo Paula Badosa per 6-1 6-4. La statunitense, adesso, avrà la numero 2 del seeding e campionessa in carica Ons Jabeur, anche lei come la spagnola però con enormi punti di domanda circa la tenuta fisica e atletica.

Buon match d’esordio anche per Maria Sakkari, che ha superato con un doppio 6-3 Viktorija Tomova. Buona vittoria anche per Sloane Stephens contro Magdalena Frech e di Taylor Tonwsend contro Sofia Kenin.

Risultati

2° turno

[1] J. Pegula vs [WC] A. Anisimova

M. Linette vs [13] D. Yastremska

J. Cristian vs [8] M. Keys

[3] M. Sakkari b. V. Tomova 6-3 6-3

1° turno (avversaria al secondo)

E. Cocciaretto b. A. Bogdan 3-6 6-1 7-6(6) ([12] V. Azarenka)

T. Townsend b. S. Kenin 6-3 6-3 ([6] E. Alexandrova)

A. Krueger vs [Q] G. Lee ([4] D. Kasatkina)

C. Dolehide b. [Q] K. Day 6-3 0-6 6-4 ([5] B. Haddad Maia)

[LL] A. Sharma b. A. Rodionova 6-3 6-1 ([16) L. Tsurenko)

S. Stephens b. M. Frech 6-0 6-2 ([14] L. Fernandez)

D. Collins b. P. Badosa 6-1 6-4 ([2] O. Jabeur)

