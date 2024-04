Osorio, nuovo trionfo a Bogotá. Battuta Bouzkova in finale

Settimana molto importante per Camila Osorio che ha conquistato per la seconda volta in carriera il titolo WTA 250 nel torneo di casa, a Bogotá. La colombiana, numero 85 del mondo, si è imposta per 6-3 7-6(5) nella finale contro Marie Bouzkova, numero 1 del seeding, ottenendo così il secondo trionfo nel circuito maggiore.

Campionessa su questi campi già nel 2021, Osorio ha portato a termine un bel cammino dove ha eliminato giocatrici molto preparate dai quarti di finale in su: prima la campionessa dell’edizioni 2022 e 2023 Tatjana Maria, poi Sara Errani in semifinale e oggi ha completato il percorso con un successo sulla ceca, dominando il primo parziale e risalendo da un break di svantaggio nel secondo prima di imporsi al tie-break.

Il successo la porterà al numero 63 del mondo, ma soprattutto le fa cominciare nel modo più bello la parte di stagione sulla terra battuta in cui si trova meglio e può fare buoni risultati come mina vagante.

Dalla stessa categoria