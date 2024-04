Niente da fare per Errani: Osorio in finale a Bogotá, sfiderà Bouzkova

Termina in semifinale il bel cammino di Sara Errani nel WTA 250 di Bogotá, in Colombia, con la romagnola sconfitta in circa due ore di partita contro l’eroina di casa Camila Osorio. La colombiana, divenuta idolo del pubblico locale dopo che nel 2021 si è imposta nella finale contro Tamara Zidansek, si è imposta 7-6(4) 6-4 e cercherà ora un bis contro Marie Bouzkova.

Per lei è la prima finale dal WTA 250 di Tenerife di fine 2021, mentre per la ceca numero 1 del seeding sarà la sesta della carriera, la prima dal torneo di Nanchang di fine 2023. Bouzkova è arrivata a questo punto dopo il 6-4 7-6(2) contro Kamilla Rakhimova. Grazie a questo risultato la ceca tornerà in top-40.

