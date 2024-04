Gauff comincia con un doppio 6-0. Samsonova batte Osaka in volata

Inizio col botto al WTA 1000 di Madrid per Coco Gauff, che ha fatto registrare il primo ‘doppio bagel’ della carriera nel 6-0 6-0 inflitto ad Arantxa Rus. Una prestazione finalmente tranquilla, lontanissima dalle ultime dove i problemi sul dritto avevano avuto la meglio e portata a prestazioni nel complesso insufficienti.

Una giornata talmente diversa dal recente passato da regalarle un bel sorriso in volto, dopo aver passato un’oretta circa a comandare il gioco da fondo campo e sentirsi talmente sicura da essere stata lei più volte a fare cambi col dritto dal diagonale al lungolinea, aprendosi il campo, e non soffrendo i colpi carichi di spin e poca pesantezza dell’olandese, la quale vedeva anche la traiettoria del dritto mancino neutralizzato dalla solidità del rovescio della statunitense. Alla lunga, con gli errori avversari che aumentavano in maniera importante, Gauff ha costruito il suo bottino e riuscendo anche a emergere dal game sull’1-0 nel secondo set dove aveva offerto tre palle dell’immediato controbreak ha visto materializzarsi il netto score conclusivo. Al prossimo turno Coco affronterà Dayana Yastremska, ripresasi piuttosto bene dal blackout del primo parziale contro la qualificata Emiliana Arango e impostasi 0-6 7-5 6-4.

È stata eliminata invece Naomi Osaka, battuta in volata contro Liudmila Samsonova per 6-2 4-6 7-5. Con l’italo-russa in completo comando del match fino al 6-2 4-2, la giapponese è stata comunque brava oggi a girare le sorti della sfida e arrivare a giocarsela alla pari nel testa a testa decisivo. Il servizio la stava aiutando a uscire dalle situazioni più delicate, ma malgrado un po’ di rigidità sul rovescio Samsonova era quella che più riusciva a mettere la partita sui binari “da terra battuta” facendo spesso grande affidamento alla smorzata. Sul 5-5 è riuscita anche a trovare un’ottima risposta sulla palla break e a raccogliere così il prezioso vantaggio capitalizzato da due ace consecutivi dal 30-15 per vendicare la sconfitta subita a Indian Wells un mese e mezzo fa. Contro di lei ora Madison Keys, che ha avuto bisogno di cinque match point ma si è imposta 7-6 7-6 contro Irina Camelia Begu.

Risultati

[1] I. Swiatek vs Wang Xiyu

[WC] A. Eala vs [27] S. Cirstea

[23] V. Azarenka b. T. Maria 6-3 6-1

S. Sorribes Tormo b. [16] E. Svitolina 6-3 7-5

[11] B. Haddad Maia b. [Q] S. Errani 6-3 6-2

[19] E. Navarro b. N. Podoroska 6-3 6-1

[28] E. Mertens vs S. Stephens

[5] M. Sakkari b. D. Vekic 6-3 6-1

[3] C. Gauff b. A. Rus 6-0 6-0

[15] L. Samsonova b. [WC] N. Osaka 6-2 4-6 7-5

[9] A. Ostapenko b. [Q] J. Bouzas Maneiro 6-3 6-2

[Q] M. L. Carle vs [17] V. Kudermetova

[32] L. Fernandez vs A. Potapova

A. K. Schmiedlova vs [8] O. Jabeur

Dalla stessa categoria