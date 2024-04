Errani in una semifinale WTA dopo 7 anni. A Bogotá sfiderà Osorio

Piccolo grande traguardo per Sara Errani nel WTA 250 di Bogotá, con l’azzurra che ha raggiunto per la prima volta da fine 2017 la semifinale in un torneo del circuito maggiore.

Ora fuori dalla top-100, l’ex top-5 a poche settimane dallo spegnimento delle 37 candeline sta vivendo una bella settimana in Colombia, approfittando anche di uno torneo nel circuito femminile che offre praticamente ogni anno una cavalcata abbastanza lunga da chi è fuori dalla top-100 o anche dalla top-200 per un entry list molto condizionata dalla collocazione in una parte di calendario che è ormai divenuta più che altro un’opportunità per giocatrici nelle retrovie.

Sara, attualmente numero 117 del mondo, rientrerà in zona top-100 a poche settimane dalla pubblicazione dell’entry list del Roland Garros ma intanto si gode il successo per 4-6 6-3 6-4 contro Irina Bara e dopo le tre ore di lotta contro Sara Sorribes Tormo è stata in campo altre due ore e 45 minuti, battagliando a forza di game ai vantaggi e imponendosi con lo stesso spirito che le abbiamo riconosciuto negli anni migliori. L’ultima semifinale per lei nel tour maggiore è stata a Tianjin, nell’ottobre 2017, quando fu fermata da un’Aryna Sabalenka che raggiungeva quel giorno la prima finale a livello WTA, persa poi contro Maria Sharapova. Contro di lei, adesso, Camila Osorio. La campionessa del 2021 è riuscita con una grande rimonta a imporre la prima sconfitta in Colombia alla campionessa del 2022 e 2023 Tatjana Maria, battuta 1-6 6-3 6-3.

L’altra semifinale vedrà di fronte la numero 1 del seeding Marie Bouzkova (2-6 6-2 7-5 contro Laura Siegemund) e Kamila Rakhimova, impostasi 0-6 6-4 7-5 contro Cristina Bucsa.

