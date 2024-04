Errani al secondo turno a Bogotá, fuori Brancaccio e Stefanini

Soltanto Sara Errani, delle tre italiane impiegate nella giornata del WTA 250 di Bogotá, è riuscita a passare al secondo turno del torneo colombiano. Per l’ex top-5 una vittoria relativamente comoda all’esordio contro l’ucraina Yulia Starodubtseva per 6-2 7-6(4), recuperando da 1-4 e doppio break di ritardo nel secondo set e al prossimo turno avrà Sara Sorribes Tormo, vincitrice 6-1 6-3 contro Maria Timofeeva.

Nulla da fare invece per le altre azzurre impegnate oggi. A inizio del programma odierno, Nuria Brancaccio ha ceduto 6-2 6-3 contro Jule Niemeier non riuscendo così a confermare i quarti di finale raggiunti un anno fa, mentre Lucrezia Stefanini ha perso una partita dai tanti rimpianti contro Anca Todoni, tennista rumena passata dalle qualificazioni e impostasi per 4-6 6-2 6-4 rientrando da 2-4 nel set decisivo.

