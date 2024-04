Collins, seconda finale consecutiva: a Charleston sfida Kasatkina

Continua il momento da sogno per Danielle Collins, numero 22 del ranking WTA e destinata a entrare in top-20 dopo tre anni grazie alla dodicesima vittoria consecutiva e, in particolare, all’ennesima prestazione a tratti davvero dominante offerta nella semifinale del WTA 500 di Charleston.

La statunitense, reduce dal trionfo al WTA 1000 di Miami, ha raggiunto la finale in South Carolina grazie al 6-3 6-3 nei confronti di Maria Sakkari, numero 3 del seeding. Poteva essere la sfida più intrigante di giornata, considerato che erano le due con il cammino più netto fino a questo punto del torneo, eppure il momento d’oro di Danielle ha completamente prevalso e dal 3-3 nel primo parziale c’è stato l’allungo definitivo per la conquista del set che ha reso tutto in discesa per la beniamina di casa.

Niente derby in finale, però, perché Jessica Pegula non è riuscita a vincere per la terza volta in settimana una partita al tie-break decisivo. L’ennesima battaglia del suo tabellone è finita a Daria Kasatkina, numero 4 del seeding, impostasi 6-4 4-6 7-6(3). Terza finale nel 2024 per la russa, dopo Adelaide e Abu Dhabi, sconfitta in entrambe le circostanze contro Aljona Ostapenko ed Elena Rybakina. Anche stavolta, non avrà i favori del pronostico.

Dalla stessa categoria