Barbiani WTA files, da Stoccarda/ Safarova al rientro con Mattek Sands (video)

Con una graditissima sorpresa, stamattina alla Porsche Arena abbiamo ritrovato una “vecchia” coppia di discreto successo. Lucie Safarova e Bethanie Mattek Sands, assieme a Zhang Shuai che in questo torneo gioca il doppio con la statunitense, si sono riviste in campo l’una affianco all’altra. Vincitrici di cinque Slam in doppio, a inizio marzo il torneo WTA 250 di Praga le ha annunciate al via con un messaggio di ‘bentornate’.

Il #TeamBucie, così si faceva chiamare all’epoca, si riunirà per un unico obiettivo: Wimbledon. Non si sa bene quanti tornei giocheranno, ma vogliono un ultimo tentativo sull’erba londinese per provare a completare il Career Grand Slam. Avevano avuto una chance qualche anno fa, quando rischiavano anche di avere progetti per il Gran Slam nell’arco solare, ma la sfortuna si è abbattuta pesantemente su Mattek Sands perché proprio a Wimbledon si ruppe il ginocchio durante un match contro Sorana Cirstea. Per chi lo ricorda, il video che girava sui social faceva gelare il sangue da quanto forte urlasse Bethanie: “Aiuto! Aiutatemi! Aiutami Sorana!”.

Così, con Safarova che ha speso la prima parte della settimana qui a Stoccarda per Canal+ Cechia, le due hanno potuto scambiare qualche palleggio in campo.

Graditissima sorpresa stamattina con l'ex n.5 WTA in singolare e n.1 in doppio Lucie Safarova, inviata per la tv ceca, in campo per una reunion in allenamento con l'ex compagna di doppio Bethanie Mattek Sands (e Zhang Shuai). Il #TeamBucie vanta 5 titoli Slam 🎥 @Diego_Barbiani pic.twitter.com/8M6SY8jDru — OK Tennis (@oktennis) April 19, 2024

Lucie Safarova, a rete qui con Zhang Shuai, dimostra banalmente che possono passare gli anni ma la qualità rimane. Nel frattempo, dietro di noi, il suo secondo-genito Oliver accompagnato dalla sorella di Lucie provava a farsi sentire dicendo "mama!" pic.twitter.com/39jumoeIz1 — OK Tennis (@oktennis) April 19, 2024

Siamo poi andati a fare un salto da Jasmine Paolini, che era intenta nel suo warm up in preparazione al quarto di finale contro Elena Rybakina.

Jasmine Paolini è sul Court 1 per il suo warm up a 1h30 dal quarto di finale del WTA 500 di Stoccarda contro la numero 4 del seeding e del mondo Elena Rybakina 🎥 @Diego_Barbiani pic.twitter.com/coNveB1v6H — OK Tennis (@oktennis) April 19, 2024

E poi proprio dalla kazaka

Elena Rybakina nel suo warm up sulla Porsche Arena in vista del quarto di finale odierno al WTA 500 di Stoccarda contro Jasmine Paolini, in programma alle 12:30 🎥 @Diego_Barbiani pic.twitter.com/rAX3bozQmH — OK Tennis (@oktennis) April 19, 2024

(l'ormai consueto) slow motion aulla risposta di dritto di Rybakina 🎥 @Diego_Barbiani pic.twitter.com/TN1ffjq6rS — OK Tennis (@oktennis) April 19, 2024

A cui ci aggiungiamo un bell'allungo, sottolineato anche dal coach, per impattare la risposta sul rovescio 🎥 @Diego_Barbiani pic.twitter.com/xFaUDVmkRF — OK Tennis (@oktennis) April 19, 2024

Jasmine ha cercato di tenere testa all’avversaria, numero 4 del mondo, e a un certo punto nel terzo set aveva pure avuto un break di vantaggio. Purtroppo per lei, Rybakina si è ripresa ed è volata verso la vittoria. Certo che la scena dell’ingresso in campo non era per nulla male.

L'ingresso in campo sulla Porsche Arena di Jasmine Paolini ed Elena Rybakina in vista del loro quarto di finale 🎥 @Diego_Barbiani pic.twitter.com/7I7lIFsJ55 — OK Tennis (@oktennis) April 19, 2024

