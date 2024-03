Swiatek torna in semifinale, sfiderà Kostyuk. Gauff trema ma passa

Sarà tra Iga Swiatek e Marta Kostyuk la prima semifinale del WTA 1000 di Indian Wells, con la polacca che ha passato il turno grazie al ritiro di Caroline Wozniacki. Nuova semifinale per la numero 1 del mondo, che ha raggiunto questo punto del torneo in nove degli ultimi 10 eventi ‘1000’ disputati, permettendole così di tornare oltre quota 10.000 punti e ipotecare la serie da leader fino almeno a Madrid, superando così le 100 settimane complessive.

Tra Swiatek e Wozniacki si è giocato un solo set, con la danese costretta al ritiro sul punteggio di 6-4 1-0 per la sua avversaria, arrendendosi ai problemi fisici che avevamo segnalato qualche giorno fa e che aveva provato a “nascondere” con la conferenza stampa dopo la vittoria contro Angelique Kerber, malgrado la tedesca quella sera avesse la schiena bloccata. Oggi, paradossalmente, Caroline aveva anche approcciato molto bene aiutata da una buonissima prima palla di servizio, costante e profonda, e da qualche incertezza di troppo della rivale col dritto.

Iga aveva chance, si metteva spesso in condizione per un break, ma mancava qualcosa nella finalizzazione e, soprattutto, non riusciva a far male in risposta. Così, tra alti e bassi, era la prima a cedere la battuta sull’1-2 lasciando poi che la rivale scappasse sul 4-1. In quel cambio campo è riuscita a cambiare passo, perché è ripartita molto più tranquilla e incisiva, attaccando bene la palla e trovando più punti consecutivi. Sul 2-4, salvando anche una chance di 5-2, ha finalmente trovato il suo timing in risposta proprio nelle fasi di 40-40 e alla seconda chance ha fatto correre la danese sul proprio dritto recuperando il break. Il 4-4 è arrivato facilmente, mentre nel nono game si è giocato il momento più teso. Iga tornava a concedere qualcosa con la risposta e col dritto, ma riusciva a riportarsi sul 40-40 ricominciando a mettere pressione alla rivale, molto brava a cancellare con generosità le prime tre palle break e a portarsi ad avere la chance del 5-4 con un ottimo cambio in lungolinea di dritto ma un doppio fallo ne fermava la corsa e la riportava vittima della risposta della polacca, che all’ennesima chance si portava per la prima volta avanti.

Sul 5-4, servendo con attenzione, Swiatek si è presa il set che è valso, nei fatti, anche il match. Domani affronterà Kostyuk, che ha invece battuto Anastasia Potapova 6-0 7-5. L’ucraina era partita perfettamente, gestendo molto bene sia la fase di spinta che quella di copertura in un momento in cui tra freddo e vento irregolare le condizioni erano abbastanza pessime. Sul 6-0 3-0 è stata anche sfortunata, perché si è trovata nel lato di campo peggiore nel momento in cui le raffiche di vento erano più forti e ha perso completamente la palla, facendo tornare l’avversaria in scia. Dal 3-2 sono andate avanti con break e controbreak fino al 5-4. Kostyuk aveva visto il proprio ritmo distrutto da quel parziale, Potapova non riusciva a trovare continuità. In più la tensione, scontata anche per ragioni extra tennistiche. Kostyuk, sul 5-5, è riuscita a tenere la battuta rientrando da 15-30 e sul 6-5 ha evitato un tie-break che poteva essere molto complicato da gestire dopo aver visto svanire quel vantaggio.

Coco Gauff è la terza semifinalista dopo il successo per 6-4 6-3 contro Yue Yuan. Un match non bello, uno dei tanti della statunitense in questo periodo, condito oggi da ben 17 doppi falli e un secondo set di rincorsa dove era dietro 0-2 e chance di doppio break per la cinese. Gauff, in ogni caso, sta facendo come Aryna Sabalenka all’Australian Open 2022: ci sono problemi, ne è consapevole, e sta cercando di fare come può. Adesso attende Maria Sakkari o Emma Navarro per giocarsi un posto in finale.

Risultati

[1] I. Swiatek b. [WC] C. Wozniacki 6-4 1-0 ritiro

[31] M. Kostyuk b. [28] A. Potapova 6-0 7-5

[3] C. Gauff b. Yue Y. 6-4 6-3

[9] M. Sakkari vs [23] E. Navarro

