Giorgi di ottimo umore: “Molto contenta della mia partita”

Camila Giorgi era davvero contenta di sé e del proprio match dopo l’esordio al WTA 1000 di Indian Wells in cui ha superato 6-3 6-2 Katie Boulter, recente campionessa al WTA 500 di San Diego. Al prossimo turno avrà la ceca Linda Noskova, numero 26 del seeding. Queste le sue dichiarazioni nel post gara.

Oggi eri molto tranquilla, non è sembrato tu avessi alcun problema.

Si, sono tranquilla, e quando sto così gioco davvero bene. Lei è una ragazza di altissimo livello, sono molto contenta della mia partita.

Ora giocherai contro Linda Noskova. Come affronti le ragazze giovani, forti, che stanno crescendo?

Io cerco di fare il mio gioco, come sempre (ride, n.d.a.). No, a parte tutto, affrontare le avversarie sempre cercando di fare il mio tennis è il mio difetto, ma anche un pregio quando le cose vanno bene.

Mi pare ti piaccia la California, ti trovi bene qui? A Wimbledon ricordo che appena perso sei subito partita per le vacanze in Thailandia…

Oh si, la California mi piace tantissimo, la gente, la natura…. ho fatto un giro lungo da San Diego fino a qui, fermandomi in tutti i posti di mare più belli!

Sergio? E’ rimasto in Argentina?

Si, mi raggiungerà a Miami, vi saluta tutti.

Senti, vedo un vestitino nuovo, senza sponsor, e senza il marchio GioMila…

Sì, ci saranno novità, ve lo farò sapere. Sono molto contenta di parecchie cose, anche al di fuori del tennis, non vedo l’ora.

