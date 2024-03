Gauff, compleanno e quarti di finale. Bene Sakkari, fuori Kasatkina

Coco Gauff è ai quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells grazie alla miglior prestazione del suo torneo fin qui, travolgendo Elise Mertens per 6-0 6-2. Nel giorno del suo ventesimo compleanno, la statunitense ha finalmente trovato una partita tranquilla, dove ha potuto avere facilmente la meglio di un’avversaria apparsa in una veste completamente opposta alla brillante e solida giocatrice che due giorni fa costringeva alla resa Naomi Osaka.

Non c’era modo, da parte della belga, di dare davvero fastidio al gioco da fondo campo di Gauff che si è spinta da subito in avanti aggredendo bene una palla troppo docile per darle fastidio, così che per una volta dopo tanto tempo anche quel dritto così traballante potesse vivere un’oretta senza affanni. La numero 3 del seeding ai quarti di finale avrà Yue Yuan. La cinese, sorpresa del tabellone e recente vincitrice al WTA 250 di Austin, ha messo insieme la nona vittoria consecutiva rimontando anche Daria Kasatkina. 4-6 6-4 6-3 il punteggio finale contro la numero 11 del seeding, che era avanti 6-4 3-1, succeduto al rientro da 1-6 al terzo turno contro Caroline Dolehide (1-6 6-4 7-6) e all’exploit del secondo turno con il 6-4 6-3 inflitto a Zheng Qinwen, fin qui molto deludente dopo la finale all’Australian Open.

Sarà infine Maria Sakkari a sfidare Emma Navarro, con la greca che ha superato 6-3 3-6 6-3 Diane Parry. Un gran peccato per la francese, che stava per girare l’ennesima partita dove era sfavorita quando si è trovata avanti 3-2 e servizio nel parziale decisivo, subendo però il rientro della numero 9 del mondo, costantemente ai quarti di finale in questo torneo dal 2022.

Risultati

Yue Y. b. [11] D. Kasatkina 4-6 6-4 6-3

[3] C. Gauff b. [24] E. Mertens 6-0 6-2

[9] M. Sakkari b. D. Parry 6-3 3-6 6-3

[23] E. Navarro b. [2] A. Sabalenka 6-3 3-6 6-2

