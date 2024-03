Bronzetti: sconfitta, rimpianti e polemiche contro Townsend

Si conclude al primo turno il cammino di Lucia Bronzetti al WTA 1000 di Miami, sconfitta in tre set contro Taylor Townsend in una partita che lascia molta amarezza all’azzurra dopo il buon percorso di Indian Wells.

La padrona di casa si è imposta 3-6 6-3 6-4, recuperando un break di svantaggio nel secondo set e chiudendo con un ultimo game che ha visto Townsend divenire protagonista di una svista importante dell’arbitro. Si era sul 5-4 30-0, con Taylor alla battuta, quando un lob di Lucia stava terminando lungo. La palla però, cadendo, ha toccato la racchetta della statunitense prima che rimbalzasse a terra.

Doveva essere punto per l’azzurra, ma l’arbitro non ha fatto una piega dando subito il 40-0 (e conseguenti tre match point consecutivi) all’avversaria che girandosi per andare a servire ha un cenno con le braccia come a chiedere a Bronzetti cosa volesse. Nel post partita, Francesco Piccari ha ripreso l’episodio su un video che ha caricato come storia sul profilo Instagram, scrivendo: “Non so chi sia peggio… se l’arbitro o la giocatrice che ha negato l’episodio”. Video immediatamente ripreso dalla romagnola.

