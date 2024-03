Boulter e la dedica al fidanzato de Minaur: “Per esserci ha preso un volo alle 6 da Acapulco”

Katie Boulter trionfa nel WTA 500 di San Diego e le telecamere tra il pubblico inquadrano uno stralunato Alex de Minaur, che ha vissuto un autentico tour de force nelle ultime ore pur di non mancare in una giornata importante per la sua fidanzata.

Già, perché nonostante avesse vinto il torneo di Acapulco solo poche ore prima, l’aussie non si è voluto perdere la finale della compagna, ed ha preso un volo alle 6 della mattina stessa per arrivare in tempo in California.

D’altronde de Minaur l’aveva annunciato a margine della finale di Acapulco. Alla domanda sui festeggiamenti, l’australiano aveva risposto: “Ho un volo da prendere domattina alle 6 per San Diego, devo andare a tifare per la mia fidanzata”. Detto fatto.

Dedication 🙌 Rather than celebrate tonight, @alexdeminaur will hop a 6AM flight to go root on @katiecboulter in the #SanDiegoOpen final. pic.twitter.com/sRXJIwYUNT — Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2024

Alex ha portato bene, perché la britannica ha poi battuto Marta Kostyuk portando a casa il titolo più importante della carriera. E Katie non poteva che spendere qualche parola di ringraziamento per il fidanzato ed il suo gesto.

Weekend rundown 😅

– win Acapulco title on Saturday 🏆

– fly to San Diego ✈️

– watch Katie win title on Sunday 🏆@alexdeminaur x @katiecboulter pic.twitter.com/NrPFXhvKXB — wta (@WTA) March 4, 2024

Dalla stessa categoria