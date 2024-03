Badosa ferma la rientrante Halep: sarà lei a sfidare, in caso, Sabalenka

Per quanto il tennis, in giornate così, può tranquillamente passare in secondo piano visto quanto successo ad Aryna Sabalenka, proprio perché la bielorussa pare intenzionata comunque a scendere in campo dopo il grave lutto accadutole con la scomparsa improvvisa del compagno Kostantin Koltsov (si parla di un suicidio con caduta da una finestra) che allora vale la pena raccontare di chi sia la sua avversaria.

Al possibile esordio nel WTA 1000 di Miami (teniamo il condizionale per precauzione, ma oggi Aryna era in campo ad allenarsi) la numero 2 del mondo affronterà la grande amica Paula Badosa, emersa in maniera abbastanza complessa da un match molto confusionario contro la rientrante Simona Halep. Un 1-6 6-4 6-3 per la spagnola che è valso un sorriso abbastanza atteso dopo tanti problemi recenti dal punto di vista fisico, con la schiena che anche oggi è parsa incidere parecchio nella sua tenuta.

Alla fine, l’ex numero 2 del mondo ha prevalso per tenacia e calo atletico, inevitabile, della rumena che è stata sospinta finché ha potuto dal tanto pubblico presente per lei, al rientro dopo 18 mesi circa di inattività per la vicenda doping. Simona era partita fortissimo, con il rovescio che nei primi game dipingeva le sue traiettorie preferite sull’incrociato e alla fine metteva insieme un parziale di 6-0 dall’1-0 per Badosa. Non era un’azione continua, visto come la spagnola per prima colpisse male la palla in tante occasioni sul finale di set che quasi non sapeva come muoversi, sfogandosi con il suo angolo. Dal secondo set in avanti, col break ottenuto sull’1-1, ha saputo però creare un nuovo copione. Qualche punto più breve, qualche palla colpita meglio. Non c’era un vero scatto in avanti convincente, ma con Halep trovatasi a fare gara di rincorsa gli scenari cambiavano e preso il secondo parziale si è imposta nel terzo vincendo quattro degli ultimi cinque game dal controbreak della rumena per il 2-2.

Al prossimo turno, dunque, la sfida contro Sabalenka. L’ultima volta che le due si affrontarono fu ai quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda, una delle migliori prestazioni recenti di Badosa che da mesi ormai convive con dolori importanti alla schiena.

Risultati (avversaria al secondo turno)

Yuan Y. b. A. Blinkova 6-4 6-2 ([8] M. Sakkari)

D. Saville b. [PR] Zhang S. 4-6 6-3 6-4 ([28] D. Yastremska)

Wang Xinyu b. [Q] A. K. Schmiedlova 6-1 6-3 ([22] A. Kalinskaya)

[Q] L. Siegemund b. [Q] A. Krunic 4-6 6-2 6-2 ([9] A. Ostapenko)

Wang Xiyu b. [WC] H. Baptiste 7-6(1) 6-3 ([16] V. Kudermetova)

D. Shnaider b. [WC] V. Williams 6-3 6-3 ([17] M. Keys)

[Q] T. Townsend b. L. Bronzetti 3-6 6-3 6-4 ([25] E. Mertens)

C. Tauson b. C. Dolehide 6-3 3-6 6-2 ([4] E. Rybakina)

K. Siniakova b. A. Bogdan 6-4 6-2 ([7] Q. Zheng)

P. Stearns b. Wang Y. 6-2 6-3 ([27] V. Azarenka)

[WC] B. Fruhvirtova b. [Q] M. L. Carle 6-3 6-3 ([24] K. Boulter)

D. Parry b. J. Cristian 7-6(1) 6-2 ([11] B. Haddad Maia)

Y. Putintseva b. J. Cristian 6-2 3-6 6-4 ([13] L. Samsonova)

L. Tsurenko b. M. Linette 2-6 6-1 6-4 ([LL] G. Minnen)

[WC] C. Wozniacki b. C. Burel 6-1 6-4 ([32] A. Kalinina)

P. Badosa b. [WC] S. Halep 1-6 6-4 6-3 ([2] A. Sabalenka)

