Alcaraz: “Ogni volta che gioco contro Sinner c’è un’energia speciale”

Carlos Alcaraz si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria contro Jannik Sinner per 1-6 6-3 6-2 nella semifinale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells. Con questo risultato, lo spagnolo è certo di conservare il numero 2 del mondo e di tornare nella prima finale dopo quella del ‘1000’ di Cincinnati dello scorso agosto.

“A dir la verità ho scherzato con Jannik quando han sospeso proprio riguardo a questo” ha detto Alcaraz sulle vicende delle sue ultime due partite, tra la sospensione per l’invasione dello sciame d’api e poi della pioggia odierna, “prima le api, poi la pioggia… vediamo cosa accadrà domani. Non so, un uomo che entra in campo? Sì è abbastanza difficile entrare, avere la partita subito sospesa e dover ripartire. Ma sono davvero felice per come siano andate le cose. Non l’inizio, ma ho saputo superare le difficoltà iniziali e riuscire a giocare ad alto livello verso la fine”.

Sulla rivalità con Sinner: “Ogni volta che lo affronto sono nervoso, perché so che devo dare davvero il 100% se voglio batterlo. Il fatto magari di essere dietro nei confronti diretti mi da solo tanta motivazione extra”. A proposito invece di quel super scambio a rete: “È incredibile, anche perché giocare in questo campo mi fa sentire come fossi a casa. Sto giocando dall’altra parte del mondo rispetto a casa eppure ricevo così tanto affetto. E ogni volta che gioco contro Jannik è una lotta incredibile e questa energia che sentiamo dal pubblico rende tutto ancor più speciale”.

