Alcaraz: “Ho vissuto momenti davvero duri negli ultimi mesi”

Carlos Alcaraz si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria per 7-6(5) 6-1 nella finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells contro Daniil Medvedev. Queste le sue parole.

“Sono veramente contento di aver mostrato un grande livello in questo torneo” ha detto lo spagnolo, “è un posto davvero speciale, sono contento di aver vinto una seconda volta qui. Oggi mi sento di aver imparato che tutti i problemi possono essere superati. Non importa che problema tu abbia, ma se hai la forza e la determinazione, lavorando duramente con un buon team, tutto può essere realizzato”.

Sull’essere tornato alla vittoria dopo nove mesi: “È difficile mettere quanto successo in poche parole, perché ho vissuto momenti davvero duri in questi mesi. Negli ultimi due mesi è stato difficile ritrovare me stesso. Non mi piaceva, diciamo, mettere piede in campo. Non ero me stesso in campo negli ultimi due mesi. Oltretutto quanto successo a mio zio di recente. Ha un sapore davvero speciale vincere questo torneo, perché ho superato davvero tanti problemi nella mia testa, nel fisico. Per cui è ancora più speciale. Non che non abbia vinto titoli da Wimbledon. Per me non conta tanto quello, ma le sensazioni. Se vinco un torneo o meno, non mi importa. Voglio però divertirmi a tennis, mettere in campo il mio gioco. Dopo Wimbledon facevo fatica a trovare il mio stile in campo, il mio gioco. A fine anno, Pechino, Shanghai, sono andato abbastanza bene. Forse non ho fatto ottimi risultati, ma mi divertivo in campo. Le persone attorno a me mi chiedevano cosa stesse succedendo”.

