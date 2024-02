WTA: Rybakina trionfa ad Abu Dhabi, battuta Kasatkina in finale

[1] E. Rybakina b. [7] D. Kasatkina 6-1 6-4

Elena Rybakina conquista ad Abu Dhabi il settimo titolo WTA in carriera, il secondo ‘500’ della stagione dopo quello di Brisbane e riparte alla grande dopo il deludente Australian Open. Nuova sconfitta all’ultimo atto, invece, per Daria Kasatkina che in questo 2024 aveva perso anche la finale di Adelaide.

Purtroppo per la russa, la differenza con la sua rivale è stata oggi tanta, con Rybakina che ha meritato ampiamente la vittoria anche dopo le varie interruzioni per pioggia tra cui quella sul 6-1 5-4 e 30-30, con la kazaka al servizio.

A un primo set dominato ha fatto seguito un secondo un po’ più lottato, dove Kasatkina trovava un po’ più facilità nel tenere i turni di battuta ma faceva comunque fatica in risposta, contro una rivale che sembrava aver magari tolto una marcia ma rimanere comunque in grande controllo della situazione.

Per quanto riguarda il ranking, Kasatkina sale al tredicesimo posto mentre Rybakina rimane al numero quattro, avvicinandosi però sensibilmente a Coco Gauff, ferma al numero tre.

