Rybakina rimonta Collins, anche Krejcikova ai quarti di finale

È tornata in campo Elena Rybakina, alla prima uscita dopo la delusione degli Australian Open in cui è stata sconfitta già al secondo turno contro Anna Blinkova. La kazaka, tra le osservate speciali in questo mese di febbraio, ha saputo rimontare Danielle Collins vincendo il secondo turno al WTA 500 di Abu Dhabi per 4-6 6-3 6-3.

Un match che si presentava già abbastanza insidioso, pur con un’avversaria proveniente dalle qualificazioni e che ha già annunciato di voler giocare finché avrà voglia in questa stagione prime di ritirarsi. Collins è però un’avversaria sempre ostica da affrontare, chiedere a Iga Swiatek per esempio pur con almeno un paio di successi molto netti. E l’assenza dai campi da quasi un mese si è fatta vedere nella numero 1 del seeding, che per un set e mezzo ha fatto tanta fatica a vincere game al servizio con agilità.

Per sua fortuna, alla lunga ha gestito molto meglio gli scambi ed è emersa alla distanza. Domani nei quarti di finale affronterà Cristina Bucsa, lucky loser che ha sfruttato al massimo la seconda chance e oggi ha battuto 7-6(1) 7-5 Heather Watson. L’ultimo quarto di finale vedrà di fronte invece Barbora Krejcikova contro Liudmila Samsonova. La ceca ha “approfittato” del ritiro di Sara Sorribes Tormo quando comunque era avanti 6-2 1-0, mentre l’italo-russa si è imposta 6-1 6-3 contro Anhelina Kalinina.

Dalla stessa categoria