Rybakina: primo successo contro Samsonova, in finale avrà Kasatkina

Al quinto tentativo Elena Rybakina è riuscita ad avere la meglio contro Liudmila Samsonova, trovando così la seconda finale del suo 2024. Dopo il titolo ottenuto nella prima settimana dell’anno, a Brisbane, la numero 1 del seeding al WTA 500 di Abu Dhabi cercherà il bis contro Daria Kasatkina, emersa invece da una battaglia di quasi tre ore contro Beatriz Haddad Maia.

Rybakina si è imposta 6-0 4-6 6-2 contro Samsonova, approfittando della giornata abbastanza negativa della sua avversaria che ha concluso con 44 errori non forzati e due brutti parziali tra primo e terzo, inframezzati da un secondo dove aveva saputo alzare il livello ma senza trovare vera continuità.

Come detto, sarà dunque Kasatkina l’altra finalista. Anche lei alla seconda finale stagionale dopo quella persa ad Adelaide appena prima dell’Australian Open, la russa si è imposta 6-3 4-6 7-6(2) contro Haddad Maia in due ore e 58 minuti. Molto facile il primo set, ma dal 6-3 2-0 c’è stata l’ottima reazione della brasiliana che ha rimesso tutto in grande equilibrio e condotto a un set decisivo molto ben giocato da entrambe ma dove la giocatrice di Togliatti ha saputo imporsi proprio al fotofinish.

