Paolini e Trevisan subito eliminate nel WTA 1000 di Doha

Poca fortuna per Jasmine Paolini e Martina Trevisan, eliminate già all’esordio del WTA 1000 di Doha. In Qatar, al primo grande appuntamento dopo l’Australian Open, la presenza azzurra nel tabellone principale si è dissolta già prima della conclusione dei primi turni, con Trevisan che non era nemmeno ammessa al quadro centrale del torneo fino a questa mattina, momento in cui ha saputo invece del ritiro di Barbora Krejcikova, numero 9 del seeding.

Non c’è stata una sorte favorevole, però, perché la sua avversaria era l’ostica Anastasia Potapova e l’incontro si è concluso per 6-4 6-4 in favore della russa capace così di approdare al secondo turno dove affronterà la vincente del match tra Karolina Pliskova, fresca vincitrice del WTA 250 di Cluj ma che avrà bisogno di un’ottima gestione del match contro Anna Kalinskaya nemmeno 24 ore dopo la finale giocata in Romania.

Paolini, inizialmente in programma nel pomeriggio di domenica ma poi vistasi rinviare la partita contro Emma Navarro (numero 16 del seeding) a causa della pioggia abbattutasi in tutta la regione del Golfo, ha perso a inizio giornata per 6-3 7-5. Sia Trevisan sia Paolini hanno dato più lotta nella seconda frazione, rispondendo con vari controbreak ai tentativi di allungo delle rispettive avversarie che però nelle fasi clou si sono mostrate superiori. Navarro, al secondo turno, sfiderà Elise Mertens.

Dalla stessa categoria