Errani si ferma ai quarti di finale, Pliskova la travolge

Termina ai quarti di finale, nel WTA 250 di Cluj, il bel cammino di Sara Errani. La romagnola, per la prima volta tra le migliori otto di un torneo del circuito maggiore quasi tre anni dopo Amburgo 2021, non ha potuto nulla contro Karolina Pliskova. Sfida già di per sé molto complicata, ma stasera la ceca è apparsa abbastanza convincente e con le solite armi da fondo che possono annientare i tentativi di contenimento dell’azzurra.

Un netto 6-2 6-0 per l’ex numero 1 del mondo, che ha subito preso il largo e non ha mai avuto difficoltà nell’impattare la palla come preferiva, con Errani troppo spesso a rincorrere e concedere campo. Tra l’altro, l’essere arrivata fin qui ha costretto Sara a cancellarsi dalle qualificazioni del WTA 1000 di Doha, cominciate oggi. Doveva affrontare Martina Trevisan ma la toscana alla fine è scesa in campo contro Anna Lena Friedsam (e ha vinto 6-2 7-6).

Pliskova, domani, giocherà la prima semifinale a livello WTA dal torneo di Toronto del 2022, sfiderà Harriet Dart che ha sconfitto 6-3 6-2 Nuria Parrizas Diaz. L’altra semifinale sarà tutta a tinte rumene, con Ana Bogdan che ha superato in tre ore e mezza di gioco Arantxa Rus, numero 1 del seeding, per 3-6 7-6 7-6 senza dover salvare match point, mentre Jaqueline Christian si è imposta 6-3 7-5 contro Anastasija Sevastova.

Dalla stessa categoria