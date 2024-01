Swiatek: mai a mio agio in questo Australian Open

Iga Swiatek si è presentata alla stampa dopo la sconfitta in tre set contro Linda Noskova (3-6 6-3 6-4) nel terzo turno dell’Australian Open. Un risultato sorprendente sulla carta, maturato grazie al bel coraggio della ceca a punire però una nuova partita della polacca abbastanza lontana dai suoi standard.

“Non ho ancora molti pensieri sulla partita” ha iniziato, “vorrei poterla rivedere per capire cosa ho sbagliato. Non so, ho pensato di avere la situazione sotto controllo finché lei non mi ha strappato la battuta. Ho avuto un paio di chance di break nel secondo set ma non le ho sfruttate”.

Circa le sue energie spese nei round precedenti ed eventuali correlazioni con oggi: “No, fisicamente sentivo… Non ho sentito nulla. Mentalmente, anche. Tutto bene. E pensavo che quel risultato contro Danielle dell’altro giorno mi permettesse di essere più libera”. In più, qualche complimento all’avversaria, definita al livello di Sabaelnka e Rybakina per come serve tra potenza e piazzamento.

Sulle differenze con la sconfitta del 2023: “L’anno scorso pensavo di essere più fuori equilibrio, pensando al numero 1 e tutto. Quest anno non ero qui a pensare al ranking, ai risultati… Ora sento che vorrei tornare subito a lavorare, che la stagione sarà lunga. L’anno scorso ero invece travolta da questi pensieri”. Un commento poi ulteriore sul match: “Davvero stavolta non mi aspettavo tanto. Ho cercato giorno per giorno sui lavorare sui diversi problemi che c’erano. E anche se ho sprecato tanto, devo dire che forse stavolta qualcosa è andato meglio. Sicuramente ero più stressata di altri tornei, ma stavolta qualcosa non ha funzionato come doveva. Stavolta mi sento di aver fatto tutto bene in pre seaon, e la stagione è molto lunga. Qui però mi sono stentita ben poco a mio agio. Il footstep era in ritardo, ogni tanto anche l’approccio in campo non era preciso

